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Минимум 14 человек погибли при сходе оползней в Индонезии

В Индонезии сошли сразу несколько мощных оползней. В результате погибли как минимум 14 человек. Трагедия произошла в центральной части страны. Там не прекращаются мощные ливни. В настоящее время идут поисково-спасательные работы на месте происшествия.

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