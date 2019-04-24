Министерство обороны Дании будет нанимать на воинскую службу любителей видеоигр

На страже порядка - геймеры! Министерство обороны Дании будет нанимать на воинскую службу игроков. Любители видеоигр будут задействованы в ведении кибервойн. В частности, в их функции войдет ведение в Интернете пропаганды против террористической группировки "Исламское государство". Датская армия провела ряд исследований и пришла к выводу, что потенциал геймеров необходимо применять в военном деле. Игроки способны лучше и быстрее принимать решения в стрессовых ситуациях, хорошо работают в команде и отдают отчет в своих действиях. Для поиска новых сотрудников вооруженные силы Дании планируют сотрудничать с местной федерацией киберспорта.