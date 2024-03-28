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Министерство обороны Польши уволило генерал-лейтенанта, посчитав его "не вполне надежным элементом"

В Варшаве назревает очередной скандал, на этот раз среди военных. На фоне проверки контрразведки Министерство обороны Польши объявило об увольнении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского. Он участвовал в подготовке ВСУ, а последние месяцы служил вместе с американцами в международной команде помощи Украине в Германии.

Речь идет о "расследовании относительно допуска к гостайне". По информации польских СМИ, генерала посчитали "не вполне надежным элементом", но это "не обязательно был шпионаж".

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