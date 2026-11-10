Министр экономики ФРГ призвала немцев работать больше и жертвовать льготами

Немцы с радостью будут работать больше, "снизят уровень требований и пожертвуют чем-то", чтобы повысить конкурентоспособность страны, с таким оптимистичным мнением выступила министр экономики ФРГ, подводя граждан Германии к перспективе увеличения трудового дня.

Катарина Райхе, министр экономики Германии:

"Я убеждена, что гораздо большее число граждан готовы чем-то пожертвовать, работать больше, возможно, отказаться от каких-то льгот, снизить уровень своих требований. Мы чертовски хорошо умеем жаловаться. Нужно быть готовым чем-то пожертвовать. Я считаю, что эти небольшие дополнительные усилия, небольшой отказ от многих привычных благ - это то, что вполне по силам каждому".

Накануне стало известно, что рабочие Германии собираются массово бастовать из-за низких зарплат. Протесты охватят более 2 тыс. предприятий металлообрабатывающей и электронной промышленности по всей стране. Решительный протест связан со срывом переговоров по оплате труда.