Министр обороны Эстонии может уйти в отставку

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур может уйти в отставку из-за подозрений в финансовых махинациях. Госконтроль выявил многочисленные нарушения в работе ведомства: недостатки в учете военного имущества, несоблюдение бухгалтерских правил, проблемы с контролем договоров и платежей. Также были обнаружены финансовые риски, о которых парламенту не договаривали.

Позже появилась информация о сделке на покупку боеприпасов у итальянской фирмы с предоплатой на сумму около 70 млн евро. Снаряды так и не были получены.

Но премьер Эстонии Кристен Михал главу Минобороны не винит, лишь намекает на отставку. Расследование продолжается.