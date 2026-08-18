Министр обороны Латвии отчитался за первые итоги приграничной операции "Оборотень"

В Латвии уже неделю идет масштабная приграничная операция "Оборотень". Министр обороны отчитался за первые итоги, которые выглядят как откровенный фарс.



За 7 дней круглосуточных облав, задействования авиации и дронов силовики не поймали ни одного нелегала или перевозчика. Такой нулевой результат Рига пафосно называет успехом и по привычке просит денег.



На охрану рубежей уже потрачены сотни миллионов евро, но теперь аппетиты выросли. Премьер Латвии официально потребовал от Брюсселя 7 млрд евро из бюджета ЕС, прикрываясь статусом "прифронтового государства", которое якобы защищает всю Европу. Как пишет Politico, Рига официально выставила Брюсселю счет за собственную русофобию.