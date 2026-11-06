Министр обороны Литвы: До 50 % призывников в стране непригодны к службе

Амбициозные планы литовских чиновников разбились о суровую реальность. Вильнюс планирует ввести всеобщий призыв с 2032 года, но вот служить, как оказалось, некому.

Литовский президент Науседа отметил: реформа буксует из-за провальной демографии и катастрофического состояния здоровья литовской молодежи.

Глава Минобороны Каунас спорить не стал и признал: до половины призывников сегодня просто профнепригодны. Что делать со "списанной" частью нации, ведомство пока не знает.