Министр труда ФРГ назвала катастрофической ситуацию с бюджетом в стране

Сегодня Берлин в технологическом плане уступает Китаю и другим странам, признала министр труда ФРГ Бербель Бас. Политик назвала катастрофической ситуацию с бюджетом страны.

По ее словам, экономика Германии пребывает в фазе затяжной стагнации. Лидирующие компании в автомобильной, химической и сталелитейной промышленности вынуждены резко сокращать рабочие места.

Среди главных причин - высокие цены на энергоносители после отказа от поставок из России, сбои в логистике на фоне ближневосточного конфликта и тарифная политика США.