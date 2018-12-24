Министр безопасности Великобритании: "Аль-Каида" готовит атаки на пассажирские лайнеры

"Аль-Каида" разрабатывает технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты. По словам Бена Уоллеса, террористическая группировка постепенно возрождается и готовит новые теракты. В ее арсенале появились миниатюрные бомбы и беспилотники, оснащенные взрывчаткой. Чертежи таких разработок обнаружены полицией Британии. Напомним, ранее почти двое суток не работал аэропорт Гатвик из-за дронов, которые летали над гаванью. Полиция задержала двух подозреваемых, однако их уже отпустили. Поиски продолжаются. Гатвик объявил вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о причастных к запуску дронов.

