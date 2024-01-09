Министр экономики и инноваций Литвы выступила против закрытия русских школ

Глава Министерства экономики и инноваций Литвы выступила против закрытия русских школ. По словам Аушрине Армонайте, подобный шаг станет ужасной ошибкой. Она уверена, что эта карта разыгрывается некоторыми политиками ради повышения рейтингов и популярности.