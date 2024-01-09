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Министр экономики и инноваций Литвы выступила против закрытия русских школ

Глава Министерства экономики и инноваций Литвы выступила против закрытия русских школ. По словам Аушрине Армонайте, подобный шаг станет ужасной ошибкой. Она уверена, что эта карта разыгрывается некоторыми политиками ради повышения рейтингов и популярности.

Напомним, на прошлой неделе министр образования, науки и спорта Литвы предложил закрыть русские школы и отказаться от преподавания русского языка.

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