Министр энергетики Литвы: Не стоит ждать снижения цен на газ и электричество в стране раньше весны

Литовцам не стоит ждать снижения цен на газ и электричество раньше весны. Об этом жителей страны предупредил министр энергетики. Но и весеннее снижение правительство гарантировать не может, поскольку тарифы зависят от внешних факторов.



За последние недели расценки на коммунальные услуги по всей Литве выросли в 2,5 раза.

В Клайпедском районе рекордной стала платежка в 130 евро за 45 квадратов местной пенсионерки. А кому-то за отопление насчитали и вовсе 174 евро.