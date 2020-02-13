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Министр финансов Великобритании подал в отставку

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку. Произошло это на фоне перестановок в правительстве Бориса Джонсона и стало полной неожиданностью. Джавид должен был в начале марта представить проект бюджета королевства на следующий финансовый год.

Сегодня же от своих портфелей отказались также британские министры по делам бизнеса и охраны окружающей среды, а также генеральный прокурор Англии и Уэльса и министр по делам Северной Ирландии.

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