3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Министр Германии Шульце предупредила об угрозе сильнейшего голода
То, что многие страны, в том числе и западные, зависят от российских и украинских сельхозпродуктов, приходится признавать. Из-за засухи, пандемии и конфликта в Украине цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии.
По данным Всемирной продовольственной программы, уже 300 миллионов человек в мире страдают от голода, и эта цифра растет.
"Нам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв", - заключила германский министр.