Очередной провал всех предположений западного мира о мнимом вторжении России на Украину не успокоил коллективный Запад. Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс прибыла в Киев. Ожидается, что она встретится с главой украинского МИД.

На востоке страны тем временем ситуация продолжает оставаться напряженной. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР идут обстрелы населенных пунктов. В Луганской области под обстрел попал лицей - там находились 30 учеников и 8 сотрудников, обошлось без жертв. Часть детей спрятались в подвале, остальных забрали родители. Под артиллерийский обстрел также попал детский сад на территории, подконтрольной Украине. Украинские военные заявили о ранении одного силовика и двух гражданских лиц.

