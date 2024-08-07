Министр иностранных дел Сирии назвал расистскими действия Запада по отношению к беженцам из Ближнего Востока и Африки

Общая проблема Ближнего Востока и Беларуси связана с Западом. Долгое время Запад активно рассказывал, как у них хорошо живется, какой рай в той же Германии, и призывал людей из Ближнего Востока приходить к ним. По итогу на границе с Беларусью мы видим избитых или даже убитых граждан Ближнего Востока. Так себя сегодня ведут пограничники Польши, Литвы, Латвии. Свое мнение по этому поводу высказал министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Мы не живем американскими мечтами и надеждами. Мы живем здесь, в аду, который создали США. Сирийский народ жил очень хорошо до террористической войны, которую ведет Запад против него. Сирийский народ держится за свою землю, родину. Но некоторые хотят полюбоваться, посмотреть на другие страны. И это разрешено Конституцией Сирии. Фейсал Микдад

"Сирийский народ тоже бы хотел остаться здесь, но некоторые просто убежали на Запад для того, чтобы защититься. Они боялись, что их убьют. Да, мы слышали, что много людей погибло на границах европейских стран и даже на границах соседних стран. В том числе и в море много людей утонуло. Есть граждане, которые просто погибли от голода, когда они пытались пройти через границу", - рассказал министр.

Фейсал Микдад подчеркнул, что правительство осуждает такие действия Запада против сирийских и африканских граждан. "Это мы считаем расизмом против этих народов. Мы наблюдаем за этими действиями, но, к сожалению, у западных стран, которые говорят о человечности, нет мужества для того, чтобы признаться в этих действиях. Хотя мы смотрим на эти западные страны, которые призывают других соблюдать законодательство. Но мы говорим, мы не хотим таких нечеловечных законодательств. Мы хотим мира и чтобы не было вмешательства во внутренние дела страны, чтобы уважали суверенитет стран, всех стран", - подытожил министр иностранных дел Сирии.