Министр иностранных дел Сирии рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и о том, как избежать новой войны

Все внимание мирового сообщества приковано к ситуации на Ближнем Востоке. О событиях последних недель слышали, наверное, все. О ситуации в регионе и о том, есть ли надежда, что новой войны не будет, рассказал министр иностранный дел Сирии Фейсал Микдад .

Министр выразил уважение белорусскому народу и Президенту: "Я очень рад, что отношения между Сирией и Беларусью с каждым днем все больше углубляются".

Мы думали, что этот мир будет лучше. Но, видимо, Запад не хочет, чтобы мы входили в историю. Он хочет господства над миром. Ситуация на Ближнем Востоке, знаете, очень горячая. Израиль убивает палестинский народ уже 10 месяцев. Убивают и уничтожают инфраструктуру. Там ничего не осталось. И вот последние действия достигли Ирана. Там убили одного из палестинских лидеров. Я сожалею, что такое произошло, потому что он стремился создать палестинское государство. Он ничего плохого не сделал. Израильтяне должны знать, если умирает один из лидеров, то на его месте обязательно будет другой, чтобы защитить Палестину. Фейсал Микдад

Десять месяцев тому назад почти 40 тыс. человек были убиты в Палестине, из них около 15 тыс. детей, около 13 тыс. женщин. Еще несколько тысяч погибли под разрушенными домами. Их трупы все еще находятся под завалами. "Как мог Израиль тысячами убивать людей и вести эти кровавые действия без зеленого света США и без осуждения Совета безопасности? - задался вопросом Фейсал Микдад. - И это не странно, что они поддерживают такие криминальные действия в Палестине и даже в Украине и угрожают суверенитету и независимости Республики Беларусь, ее народу. Думаю, и Беларусь, и Сирия не должны останавливаться. Мы должны продолжать борьбу для создания справедливого, нового, многополярного мира. К нам очень близко юг Ливана. Самолеты, которые передают США израильтянам, совершают налеты на Сирийскую Арабскую Республику и тоже убивают людей. Да, действительно, ситуация очень напряженная, возможны любые варианты. Мы должны быть готовы ко всем возможным исходам событий".

По словам министра иностранных дел Сирии, чтобы избежать новой войны Израиль должен уже вывести свои войска с оккупированных территорий, в том числе из Голландии, остановить войну и дать возможность создания палестинского государства. "Все резолюции, принятые ООН, всегда за создание двух государств - Палестины и Израиля. Это продолжается уже со времен создания ООН. Мы видим налеты израильских самолетов в нашем регионе и в других районах при полной поддержке США и западных стран. Я думаю, что западные страны уже определили себе, что они якобы защищают права человека, демократию. Но это не работает на практике", - отметил Фейсал Микдад.