Главы МИД ЕС не смогли согласовать выдачу Киеву восьмого транша военной помощи. Венгрия блокировала выделение Украине 500 миллионов из так называемого Европейского фонда мира. Одна из причин в том, что крупнейший венгерский банк ОТП до сих пор не исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".



Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Европа во всех смыслах приближается к катастрофе из-за военного психоза". Сийярто не ошибся: на встрече в Люксембурге европейские главы МИД первым делом приняли решение об увеличении на 3 с половиной миллиарда евро военной помощи Киеву.