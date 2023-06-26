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Министр иностранных дел Венгрии: Европа во всех смыслах приближается к катастрофе из-за военного психоза
Главы МИД ЕС не смогли согласовать выдачу Киеву восьмого транша военной помощи. Венгрия блокировала выделение Украине 500 миллионов из так называемого Европейского фонда мира. Одна из причин в том, что крупнейший венгерский банк ОТП до сих пор не исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Европа во всех смыслах приближается к катастрофе из-за военного психоза". Сийярто не ошибся: на встрече в Люксембурге европейские главы МИД первым делом приняли решение об увеличении на 3 с половиной миллиарда евро военной помощи Киеву.
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