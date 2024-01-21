Министр культуры Словакии отменила запрет на культурное сотрудничество с Беларусью и Россией

Новоназначенная министр культуры Словакии отменила все ограничения на сотрудничество с Беларусью и Россией в подвластной ей сфере. Мартина Шимковичова заявила - в мире происходит множество вооруженных конфликтов, но деятели искусства и культуры от них страдать не должны. Ее предшественник 2 года назад наложил полный запрет на любые контакты в этой сфере во исполнение санкций Евросоюза.