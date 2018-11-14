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Министр обороны Израиля объявил об уходе в отставку
Авигдор Либерман пояснил, что покидает правительство в знак протеста против перемирия в Газе. Напомним, соглашение между Израилем и палестинской стороной было заключено накануне после самого сильного обострения конфликта с 2014 года. За последние дни из Сектора Газа по территории Израиля было выпущено почти 500 ракет. Пострадали свыше 100 человек. В ответ израильские военные нанесли 160 ударов по позициям боевиков ХАМАС и других группировок.
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