Министр обороны Израиля объявил об уходе в отставку

Авигдор Либерман пояснил, что покидает правительство в знак протеста против перемирия в Газе. Напомним, соглашение между Израилем и палестинской стороной было заключено накануне после самого сильного обострения конфликта с 2014 года. За последние дни из Сектора Газа по территории Израиля было выпущено почти 500 ракет. Пострадали свыше 100 человек. В ответ израильские военные нанесли 160 ударов по позициям боевиков ХАМАС и других группировок.