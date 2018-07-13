Министр обороны оценил готовность команд к участию в Международных армейских играх

Готовность команд к участию в Международных армейских играх - 2018 сегодня оценил министр обороны Андрей Равков. На соревнования отправятся 16 каманд Вооруженных Сил Беларуси. И первые участники выезжают уже в ближайшие дни. Военнослужащие отправятся в Россию, город Кострома. Отметим, что в некоторых конкурсах белорусские военные проверят свои силы впервые, в таких дисциплинах как "Уверенный прием", "Соколиная охота", "Суворовский натиск". Беларусь принимает участие в соревнованиях уже в пятый раз, всего в первенстве будут состязаться команды из 33-ти стран мира, на различных полигонах.