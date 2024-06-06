Министр обороны Польши за применение оружия в отношении мигрантов

Министр обороны Польши выступает за применение оружия в отношении мигрантов. Он заявил, что солдаты имеют на это право, мол, такой ход вещей определен правилами, но и их нужно пересмотреть. Триггером выступило задержание военнослужащих, которые открыли огонь по мигрантам на границе еще этой весной. Инцидент хотели замять. Но теперь силовикам грозит до 3 лет лишения свободы.