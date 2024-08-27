Министр обороны Польши заявил, что страна столкнулась с гибридной войной

Польский Минобороны утверждает, что страна столкнулась с гибридной войной, а командование вооруженными силами рапортует о залетевшем с украинской стороны беспилотнике. Причем ПВО его почему-то не сбило, а сам объект где-то затерялся.

Военная верхушка выступает с комментарием, что это все российские проделки. Доказательств, правда, ноль. Об информационной войне, которую Варшава развязала против своего же населения, рассказала корреспондент АТН Ольга Давидович.

Варшава не устает искать оправдания для усиленной милитаризации и денег на нее от заокеанских и европейских спонсоров. Неудивительно, что новости из не совсем дружелюбной соседки Польши в последнее время связаны в основном с обороной, безопасностью и обстановкой на границах, в частности, на восточных рубежах. И вот теперь в Минобороны страны утверждают, что Польшу втягивают в гибридную войну. Они этого, естественно, не желали, но как есть, но ведь лукавят.

То, с чем мы сегодня столкнулись в Польше, - это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны. Цезарий Томчик, заместитель министра Национальной обороны Польши

В качестве доводов, подкрепляющих эту позицию, политик привел ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью, а также упомянул появление на территории Польши иностранных метеозондов. Последние, судя по словам Томчика, являются теми устрашающими инструментами, которые могут легко повлиять на жителей страны. В частности, вызвать дискуссии и разногласия в обществе, чтобы "граждане не верили в свое государство", - подчеркнул замминистра.

"Метеорологические шары - это на самом деле инструмент стоимостью в несколько сотен долларов, который очень легко может повлиять на всех нас. Им нужно лишь несколько слов на кириллице и все порталы в Польше об этом напишут", - заявил Цезарий Томчик.

Последний инцидент произошел 24 августа в Варминско-Мазурском воеводстве, когда местные жители якобы нашли метеозонд с надписями на кириллице. Польские власти утверждают, что он был запущен с метеостанции в окрестностях Калининграда. Подтверждений этому нет, как и прогнозируемой Минобороны паники в обществе.

Чего не скажешь о другом инциденте - залете дрона со стороны Украины, который пролетел аж 30 км в воздушном пространстве Польши, а потом сам упал. Несмотря на то что объект, по заверению местных генералов, находился под полным контролем и под полным наблюдением, ищут его уже вторые сутки свыше сотни солдат, вертолеты, беспилотники. Но найти не могут.

Польша действительно находится в состоянии гибридной войны, притом не с 2023 года или 2022-го, но даже и не с начала тех конфликтов в Украине. Польша с полным сознанием такую войну ведет уже десятилетия против Беларуси, России и других стран. В 2024 году собирается потратить более 180 млрд на покупку американского оружия. Просто есть причина, люди, которые хотят на этом заработать. И вот надо эту нагрузку как-то поднимать, чтобы настраивать поляков, потому и делаются все эти "напряженки", которые видим на границе, - то упадет ракета, то пролетит самолет или дрон. Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша-Восток"

А вот еще один милитаристский нарратив польской пропаганды: "Война в Украине - это и наша война". Его как раз на днях можно было найти в опусе генштаба Польши по случаю дня независимости "незалежной". Его же повторил Анджей Дуда, заявившийся на празднования в Киев с необъявленным визитом.

Дорогие братья украинцы. Я считаю, что единство и солидарность между нами сейчас имеют решающее значение, поэтому мы должны укреплять их всеми силами, своей решимостью, волей к борьбе. И, к сожалению, также своей кровью вы доказали, что давно принадлежите к европейской семье. Польша не бросит вас в этой борьбе. Анджей Дуда, глава польского режима

Удивительно, что польских властей совсем не смущает проходящая последние несколько лет украинизация страны, участившиеся случаи бандитизма и этнические конфликты. Отрицание Волынской резни, наконец. А все ради получения дивидендов из Вашингтона. Ведь продвигая нужные для США тезисы в своем обществе, Польша активно пользуется предоставляемыми благами, например, "льготным" кредитованием на закупку вооружения и военной техники.

Так, за последнее несколько лет польские политики набрали кредитов у заокеанских партнеров на сумму более 50 млрд долларов. Неудивительно, что премьер-министр Польши Дональд Туск так расшаркивается перед американскими "друзьями".

Пожалуйста, поверьте мне, что все мы в Польше, не только я, но и все мы, все поляки, ценим вашу роль здесь и присутствие. Если вы любите нас, оставайтесь с нами как можно дольше. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что вся эта информационная кампания Варшавы с ее жертвенностью в борьбе с восточной угрозой направлена на собственных же граждан, которых вгоняют в глубокую долговую яму перед заокеанским сюзереном.