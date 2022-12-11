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Министр образования Литвы начинает борьбу с русским языком
Министр образования Литвы сочла ненормальным желание 70 процентов детей страны изучать русский язык в качестве второго иностранного. Борьба с этим - ее главная задача. Вторым иностранным она планирует сделать французский или немецкий, а штат учителей резко сократить. Литовцы намерены обратиться в этой сфере к опыту Латвии: там с 2026 года русский в школах изучать будет запрещено - только частным образом и на неофициальных курсах. Примечательно, что для стран Прибалтики даже сейчас Россия остается важнейшим торгово-экономическим партнером: у нее тайком или в открытую покупают электричество, газ и лес. Видимо, контракты с русскими впредь собираются составлять на эсперанто.
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