Министр торговли США Уилбур Росс опять уснул во время выступления Трампа

На кадрах видно, как политик сидит с закрытыми глазами на Генассамблее ООН, а потом медленно опускает голову. Это уже не первый случай внезапной спячки министра. В 2017 на саммите лидеров арабских стран в Эр-Рияде Уилбур также заснул во время речи Трампа о важности торговли.