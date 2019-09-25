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Министр торговли США Уилбур Росс опять уснул во время выступления Трампа

На кадрах видно, как политик сидит с закрытыми глазами на Генассамблее ООН, а потом медленно опускает голову. Это уже не первый случай внезапной спячки министра. В 2017 на саммите лидеров арабских стран в Эр-Рияде Уилбур также заснул во время речи Трампа о важности торговли.

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