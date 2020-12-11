Министр внутренних дел Албании ушел в отставку

Причиной стали протесты в связи с гибелью молодого человека, которого полиция застрелила за нарушение комендантского часа. Накануне снова сотни человек собрались у здания парламента. Протестующие бросали камни и другие предметы в полицию, поджигали мусорные баки, почтовые ящики, закидывали улицы дымовыми шашками. Стражи порядка отвечали слезоточивым газом и водометами.



В ходе двух дней протестов пострадали 16 полицейских и несколько митингующих. Арестовано было три человека, четверо привлечены к уголовной ответственности и еще восемь граждан объявлены в розыск по обвинению в организации незаконного собрания.



