Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Министр внутренних дел ФРГ обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма

Министр внутренних дел ФРГ обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма

"Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения. Тот, кто распространяет антисемитскую ненависть, в полной мере ощутит всю суровость правового государства", - заявил Хорст Зеехофер.

Беспорядки в Германии развернулись на фоне кризиса в Газе: 15 мая во многих немецких городах прошли демонстрации солидарности с палестинцами. Участие в них приняли тысячи людей. В некоторых случаях протесты сопровождались уличными беспорядками.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Читайте также: