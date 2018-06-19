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Министр внутренних дел Германии выдвинул ультиматум Ангеле Меркель
В политических кругах Германии предметом серьезного раздора стал вопрос приема беженцев. Глава Христианско-социального союза, Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер выдвинул ультиматум Ангеле Меркель. На решение острого и общего для Европы вопроса о дальнейшей миграционной политике канцлеру отвели две недели. Ранее Зеехофер и вовсе признался, что больше "не может работать с этой женщиной". Разногласия возникли в связи с тем, что канцлер не поддерживает требование министра отказывать мигрантам во въезде уже на границе страны.
Непростой будет и дальнейшая судьба пассажиров судна "Аквариус". После недельного путешествия сотни мигрантов накануне все же смогли выйти на берег. Судно пришвартовалось в Испании. Часть беженцев у себя готова принять Франция, но одним разрешат остаться в Европе только на полтора месяца. Других и вовсе сразу депортируют на родину.
Кстати, президент США заявил, «что не хотел бы повторения ситуации с нелегальными мигрантами, которая произошла в Европе. В своем Twitter Дональд Трамп отметил, что происходящее негативно воздействует на правящую коалицию ФРГ.
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