Министр внутренних дел Германии выдвинул ультиматум Ангеле Меркель

В политических кругах Германии предметом серьезного раздора стал вопрос приема беженцев. Глава Христианско-социального союза, Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер выдвинул ультиматум Ангеле Меркель. На решение острого и общего для Европы вопроса о дальнейшей миграционной политике канцлеру отвели две недели. Ранее Зеехофер и вовсе признался, что больше "не может работать с этой женщиной". Разногласия возникли в связи с тем, что канцлер не поддерживает требование министра отказывать мигрантам во въезде уже на границе страны.

Непростой будет и дальнейшая судьба пассажиров судна "Аквариус". После недельного путешествия сотни мигрантов накануне все же смогли выйти на берег. Судно пришвартовалось в Испании. Часть беженцев у себя готова принять Франция, но одним разрешат остаться в Европе только на полтора месяца. Других и вовсе сразу депортируют на родину.