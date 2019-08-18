Министр внутренних дел Италии позволил мигрантам высадиться на острове Лампедуза

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини позволил 27 несовершеннолетним мигрантам высадиться на острове Лампедуза. Напомним, судно Open Arms с десятками нелегалов на борту уже две недели дрейфует в Средиземном море в поисках порта. Сальвини сжалился над мигрантами после открытого письма премьер-министра. Джузеппе Конте раскритиковал позицию вице-премьера и заявил, что она может навредить репутации Италии в Европе.



И если беженцам Рим не рад, то туристов встречает с радушием. В эти дни в стране продолжается отпускной сезон. Итальянские власти устроили необычную акцию на границе с Австрией. Прибывающих путешественников и возвращающихся с каникул итальянцев они угощали яблоками и водой. В рамках приветственной кампании раздали 10 тысяч фруктов. Следующая акция запланирована на 24 августа.