ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Министр внутренних дел Италии позволил мигрантам высадиться на острове Лампедуза

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини позволил 27 несовершеннолетним мигрантам высадиться на острове Лампедуза. Напомним, судно Open Arms с десятками нелегалов на борту уже две недели дрейфует в Средиземном море в поисках порта. Сальвини сжалился над мигрантами после открытого письма премьер-министра. Джузеппе Конте раскритиковал позицию вице-премьера и заявил, что она может навредить репутации Италии в Европе.

И если беженцам Рим не рад, то туристов встречает с радушием. В эти дни в стране продолжается отпускной сезон. Итальянские власти устроили необычную акцию на границе с Австрией. Прибывающих путешественников и возвращающихся с каникул итальянцев они угощали яблоками и водой. В рамках приветственной кампании раздали 10 тысяч фруктов. Следующая акция запланирована на 24 августа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все