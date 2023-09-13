Министр ВВС США призвал американские власти готовиться к войне с Китаем

По его словам, основная задача на данный момент - сдерживать начало войны и быть готовыми победить в случае ее начала.

Кендалл добавил, что если в случае начала войны возможности и потенциал США окажутся недостаточными для сдерживания китайской агрессии на Тайване или в других местах и Штаты не одержат победу, то последствия будут плачевными.