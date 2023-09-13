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Министр ВВС США призвал американские власти готовиться к войне с Китаем

Министр ВВС США призвал американские власти готовиться к войне с Китаем

Глава ВВС США Фрэнк Кендалл призвал американские власти готовиться к войне с Китаем, пишет БЕЛТА.

По его словам, основная задача на данный момент - сдерживать начало войны и быть готовыми победить в случае ее начала.

Кендалл добавил, что если в случае начала войны возможности и потенциал США окажутся недостаточными для сдерживания китайской агрессии на Тайване или в других местах и Штаты не одержат победу, то последствия будут плачевными.

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