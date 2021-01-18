Министр здравоохранения Армении ушел в отставку

Глава Минздрава Армении Торосян подал в отставку. Среди причин кризис в здравоохранении из-за эпидемии COVID. В вопросе массовой вакцинации пока нет полной определенности: ее планируют начать в феврале и охватить 10% населения. При этом местные больницы справляются с нагрузкой с все большим трудом.