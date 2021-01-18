ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Министр здравоохранения Армении ушел в отставку

Глава Минздрава Армении Торосян подал в отставку. Среди причин кризис в здравоохранении из-за эпидемии COVID. В вопросе массовой вакцинации пока нет полной определенности: ее планируют начать в феврале и охватить 10% населения. При этом местные больницы справляются с нагрузкой с все большим трудом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все