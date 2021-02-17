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Министр здравоохранения Украины может уйти в отставку

В Верховной раде неисключают отставку главы Минздрава из-за срыва вакцинации в Украине. Ранееминистерство обещало начать прививать население до 15 февраля. На календаре -17 число, а вакцинация так и не началась. Напомним, власти отказались отрегистрации российских вакцин и ведут переговоры о закупках с другимипроизводителями.

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