Лондон продолжает быть в топе скандалов. Министра обороны Великобритании разыграли знаменитые пранкеры Лексус и Вован. Над этим можно было бы просто посмеяться, если бы Бен Уоллес не взялся обсуждать вопрос о создании Киевом ядерного оружия. Его собеседник, фальшивый премьер-министр Украины Шмыгаль, просил британцев помочь в разработке и последующем испытании такого оружия.