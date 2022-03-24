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Министра обороны Великобритании разыграли пранкеры Лексус и Вован

Лондон продолжает быть в топе скандалов. Министра обороны Великобритании разыграли знаменитые пранкеры Лексус и Вован. Над этим можно было бы просто посмеяться, если бы Бен Уоллес не взялся обсуждать вопрос о создании Киевом ядерного оружия. Его собеседник, фальшивый премьер-министр Украины Шмыгаль, просил британцев помочь в разработке и последующем испытании такого оружия.

Во-первых, примечательно, что эту тему вообще разрешили поднять: ядерные державы очень чувствительны к данному вопросу. Во-вторых, министр обороны был мягок и легко уступал любому давлению собеседника: еще немного и он бы, наверное, полез в сейф за чертежами атомной бомбы. Запись беседы, между тем, официальный Лондон требует удалить с YouTube. Видео, якобы, наносит ущерб интересам британской нацбезопасности.

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