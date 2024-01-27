Министры из правительства Туска проигнорировали приглашение Дуды

Раскол власти в Польше очевиден. Пример тому - отношение министров кабинета Дональда Туска к главе своего государства. Они позволили себе проигнорировать приглашение Дуды на мероприятие в президентский дворец. Причем о решении "не идти" сообщили в последний момент.



В итоге церемонию назначения членов правительства в Совет общественного диалога пришлось отменить. Как подчеркнули в канцелярии диктатора, это первый случай. Так что несмотря на заявления Дуды о намерении сотрудничать с правительством, такой показательный бойкот наглядно демонстрирует напряженность в политической верхушке Польши.