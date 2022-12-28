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Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, заявило российское оборонное ведомство в Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.
"Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", -уточнили в министерстве.
Сообщается, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения в стабилизации ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.
Как позднее написала газета Hürriyet, эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии -сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Он также отметил, что в следующем году Турция предпримет все необходимые шаги для создания зоны безопасности в 30 километров на границе с Сирией.
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