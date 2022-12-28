Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, заявило российское оборонное ведомство в Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.

"Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", -уточнили в министерстве.

Сообщается, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения в стабилизации ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.

Как позднее написала газета Hürriyet, эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет.