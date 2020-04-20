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Министры здравоохранения стран G20 признали слабость систем здравоохранения

Пандемия коронавирусной инфекции выявила недостатки систем здравоохранения - к таким выводам пришли участники онлайн-встречи "Большой двадцатки". По мнению министров здравоохранения стран-участниц, медицина не справляется с большим количеством больных COVID-19, поэтому необходим обмен знаниями и устранение разрыва между разными странами в их возможностях реагирования и готовности.

Глава воз призвал G20 устранить торговые барьеры для борьбы с коронавирусом

Тем временем Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал устранить барьеры в торговле, мешающие борьбе с коронавирусом.

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