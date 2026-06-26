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Минкульт Латвии полностью запретил использование русского языка во всех учреждениях ведомства
Автор:Редакция news.by
В Латвии начал работу новый кабинет министров, созданный после недавнего правительственного кризиса. Первое же решение показало, что к власти в стране пришли ультранационалисты.
Минкульт Латвии полностью запретил использование русского языка во всех учреждениях ведомства, причем не только в официальной сфере, но и в частном общении. За использование "великого и могучего" пусть даже в курилке или в столовой грозит административное наказание.
Возможность запрета русского языка давно обсуждается в парламенте. Очевидно, Минкульт сделал в этом направлении первый шаг. Следует ожидать, что вскоре даже за просто произнесенное на улице русское слово прохожему будет полагаться штраф или административный арест.