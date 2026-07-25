Минобороны Эстонии выступает против спецпенсий для военных

Эстонские военные должны служить до 65 лет, уверены в Минобороны республики. Военное ведомство предложило правительству не одобрять введение спецпенсий для военных.

В министерстве считают, что подобные пенсии не пойдут на пользу армии. По мнению военных чиновников, спецпенсии будут мотивировать кадровых военных уходить со службы точно в определенный возраст, не задерживаясь на более долгий срок. Кроме того, спецпенсии создадут дополнительную нагрузку на госбюджет.