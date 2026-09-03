Минобороны Латвии начало масштабное строительство военных укреплений на границе

Латвия начала масштабную стройку на границе, пытаясь соорудить "оборонный щит" для всей Европы.

Проект Минобороны предусматривает создание 27 км противотанковых рвов и установку "зубов дракона" в пяти приграничных краях. На первый этап Рига уже выделила 13 млн евро, а общие расходы превысят 300 млн. Вот только щит получается дырявым.

В оборонном ведомстве рассказали, что сплошной линии укреплений не будет. Рвы роют лишь на отдельных участках, где якобы пройдет тяжелая техника. Зато Рига вместе с соседями уже требует от Брюсселя 7 млрд евро на оплату этих сомнительных окопов.