Минобороны Литвы закатило роскошную вечеринку за 50 тыс. евро из государственных средств. Как выяснили СМИ, на корпоративе для 200 человек выступали местные поп-звезды, фолк-группа и даже иллюзионист. Почти весь банкет оплатила казна.

При этом совсем недавно командующий литовской армией и вовсе призвал поднять расходы на оборону с 5,5 до 10 % от ВВП. Простые литовцы шокированы. Прибалтийские элиты годами запугивают население мифическими угрозами и требуют затянуть пояса ради закупки снарядов. Но на практике собранные с людей деньги уходят на цирковые трюки и элитный алкоголь для высшего командного состава.

В Брюсселе, как выяснили журналисты, уже выразили крайнее недовольство нецелевым использованием средств. Это может негативно отразиться на согласовании будущих траншей и кредитов для Вильнюса.