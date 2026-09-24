Минобороны Литвы закатило за счет бюджета вечеринку на 50 тыс. евро
Минобороны Литвы закатило роскошную вечеринку за 50 тыс. евро из государственных средств. Как выяснили СМИ, на корпоративе для 200 человек выступали местные поп-звезды, фолк-группа и даже иллюзионист. Почти весь банкет оплатила казна.
При этом совсем недавно командующий литовской армией и вовсе призвал поднять расходы на оборону с 5,5 до 10 % от ВВП. Простые литовцы шокированы. Прибалтийские элиты годами запугивают население мифическими угрозами и требуют затянуть пояса ради закупки снарядов. Но на практике собранные с людей деньги уходят на цирковые трюки и элитный алкоголь для высшего командного состава.
В Брюсселе, как выяснили журналисты, уже выразили крайнее недовольство нецелевым использованием средств. Это может негативно отразиться на согласовании будущих траншей и кредитов для Вильнюса.