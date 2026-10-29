В городе Алешки Херсонской области продолжает действовать режим прекращения огня, в рамках которого проходит большая гуманитарная миссия.

Ее первоочередная цель - разминирование дорог и обеспечение безопасных коридоров для эвакуации мирных жителей.

Каждому жителю предоставят право выбора направления - в сторону России либо Украины.

Российские представители Минобороны уточнили, что большинство мин преимущественно западного производства. Саперы уничтожают их на месте.

"Основная задача - очистить дороги от взрывоопасных предметов для того, чтобы прошла безопасная колонна с гуманитарной помощью", - рассказал военный.

"Плотность мин на данном участке очень высокая. Основная часть этих мин иностранного происхождения - на месте уничтожаем, продвигаемся вперед", - отметил военный.

Гуманитарная миссия готовилась с мая. Об этом сообщила руководитель российской делегации, уполномоченный по правам человека в России. По словам Яны Лантратовой, миссия также предполагает доставку продуктов питания, воды, средств гигиены и оказание местным жителям медицинской помощи.

Начало масштабных работ по разминированию подъездных путей к Алешкам открыло новую главу в гуманитарной миссии, где отправной точкой для очных контактов и координации сторон стал Гомельский регион.

29 октября в Беларусь прибыли делегации сторон во главе с уполномоченными по правам человека для выстраивания безопасных маршрутов эвакуации.

Сам этот факт в очередной раз подчеркивает суть белорусского характера: Беларусь принимает людей как настоящий, теплый и родной дом, где искренне готовы помочь каждому, кто оказался в беде.