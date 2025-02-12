3.48 RUB
3.36 USD
3.47 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минобороны Украины заявило о наборе в ВСУ контрактников от 18 лет
Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта "Контракт 18-24" по набору в ВСУ добровольцев.
Завлечь молодых людей на фронт планируется выплатами за годичный контракт в размере 24 тыс. долларов, а также ежемесячными на сумму в 2 700 долларов.
Юным бойцам обещают ипотеку под 0 %, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение, а также самое насущное для всех украинских призывников - право на выезд за границу, но после года службы.