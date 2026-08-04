Минобороны Японии заявило о возможном возникновении конфликта в Восточной Азии

В Токио допускают возможность возникновения крупного военного конфликта в Восточной Азии.

Согласно докладу Минобороны страны, ситуация будет подобная той, что сложилась в Украине. Японские военные аналитики подчеркивают, что вызовы в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе сейчас стоят особенно остро. По их прогнозам, глобальная международная обстановка вокруг японских островов в будущем будет усугубляться еще больше. Именно поэтому оборонное ведомство призывает коллег не исключать самых серьезных сценариев развития событий.

На фоне таких тревожных выводов Токио планирует продолжить планомерное укрепление собственного военного потенциала.