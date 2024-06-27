Минобороны Боливии: ситуация в вооруженных силах страны находится под полным контролем

Власти Боливии держат под полным контролем ситуацию в вооруженных силах страны после попытки госпереворота, приводит ТАСС слова главы боливийского оборонного ведомства Эдмундо Новильо.

"Вооруженные силы находятся под нашим полным контролем. Нет причин для беспокойства, мы принимаем все меры безопасности", - отметил министр. Также его слова подтвердил новый командующий армии Боливии Хосе Уилсон Санчес Веласкес.

Глава МВД Боливии Карлос дель Кастильо в свою очередь сообщил, что полиция страны задержала двух генералов, причастных к попытке госпереворота, однако еще группа лиц остается под подозрением.

"Мы знаем, что есть другая группа людей, в отношении которых будет проведено расследование. Как только мы добьемся своей цели и эти люди будут приговорены, будет гарантировано, что в ближайшем будущем подобное не повторится", - пояснил Карлос дель Кастильо.

Министр также сообщил, что при попытке государственного переворота пострадали по меньшей мере девять человек. По его словам, генерал Хуан Хосе Суньига, выступивший против правительства страны, пытался переманить на свою сторону полицию.

26 июня местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Известно, что ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста главнокомандующего армией.

Боливийский лидер на фоне попытки госпереворота назначил новое военное руководство. Арсе в присутствии военных и журналистов привел к присяге нового главнокомандующего армией генерала Хосе Уилсона Санчеса Веласкеса. Помимо Санчеса, к присяге были приведены новый командующий ВВС Херардо Сабала и новый глава ВМС Ренан Гуардия.

Новый командующий армией Хосе Уилсон Санчес Веласкес отдал приказ всем военным, которые заняли площадь перед правительством, вернуться в свои подразделения. После обращения военные начали покидать площадь.