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Минобороны Франции: в НАТО политический диалог полностью отсутствует

Обман и предательство на высшем уровне со стороны Соединенных Штатов не остаются незамеченными в Европе. Но если с беспределом в Афганистане демократический Запад смирился, то когда США позарились на контракты ЕС, европейцы открыли глаза. Ряд стран НАТО намерены по инициативе Франции и Германии пересмотреть стратегическую концепцию альянса.

В последние месяцы жизнь в НАТО не была спокойной. Я имею в виду турецкий авантюризм в Средиземноморье или спешный несогласованный ни с кем вывод войск из Афганистана. Позиция США относительно французского контракта на поставки подводных лодок стала очередным подтверждением того, что мы констатируем уже на протяжении многих месяцев: в НАТО в настоящее время политический диалог полностью отсутствует.
Флоранс Парли, министр Вооруженных сил Франции

Раздражение французов вызвано созданием в Тихоокеанском регионе новой военной коалиции США, Британии и Австралии. В рамках альянса Канберра первым делом получит для своего военно-морского флота как минимум 8 атомных подводных лодок, разорвав при этом контракт на 56 миллиардов евро на поставки техники от Франции. Некоторые эксперты предполагают, что кризис катализирует процесс обсуждения создания отдельной европейской армии, что в конечном итоге больно ударит по Североатлантическому альянсу.

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