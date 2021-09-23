Минобороны Франции: в НАТО политический диалог полностью отсутствует

В последние месяцы жизнь в НАТО не была спокойной. Я имею в виду турецкий авантюризм в Средиземноморье или спешный несогласованный ни с кем вывод войск из Афганистана. Позиция США относительно французского контракта на поставки подводных лодок стала очередным подтверждением того, что мы констатируем уже на протяжении многих месяцев: в НАТО в настоящее время политический диалог полностью отсутствует.

Флоранс Парли, министр Вооруженных сил Франции