Минобороны Латвии потребуются от ЕС дополнительные 350 млн евро

Весь военный психоз финансово выгоден ряду стран. Это отличная возможность "подоить ЕС". Например, в Латвии насчитали 350 миллионов евро из-за «роста угроз со стороны России». Увеличение бюджета армии будет обсуждаться с правительством и депутатами сейма. Дополнительные ресурсы уже получили вооруженные силы Эстонии. Аналогичные обсуждения проходят и в Литве.