Минобороны Польши приступило к благоустройству лагеря для... военнослужащих

Минобороны Польши приступило к благоустройству лагеря - только не для замерзающих беженцев и их детей, а для своих солдат. Теперь польские военнослужащие после напряженного дня надзора и информационного позора смогут прятаться в комфортабельных контейнерах. Они укроют и от дождя, и от бесконечных мерцаний стробоскопов, и от обездоленных глаз мигрантов.