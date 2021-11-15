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Минобороны Польши приступило к благоустройству лагеря для... военнослужащих

Минобороны Польши приступило к благоустройству лагеря - только не для замерзающих беженцев и их детей, а для своих солдат. Теперь польские военнослужащие после напряженного дня надзора и информационного позора смогут прятаться в комфортабельных контейнерах. Они укроют и от дождя, и от бесконечных мерцаний стробоскопов, и от обездоленных глаз мигрантов.

73 контейнера предоставило Агентство стратегических резервов Польши. Кстати, там польским силовикам гораздо удобнее зависать в Tinder и искать себе толерантную пару.Как передает МВД Польши, сейчас на белорусско-польской границе около 21-й тысячи силовиков режима Дуды:4 тысячи пограничников, 2 тысячи полицейских и 15 тысяч солдат.

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