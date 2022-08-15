Минобороны РФ: Британский самолет-разведчик нарушил границу России

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. Об этом пишетгазета "Известия"со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, воздушное судно было обнаружено дежурным силами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Баренцева моря.

"Для пресечения нарушения государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", - говорится в сообщении.

Действиями экипажа МиГ-31 самолет Британии был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ. 27 июля стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам. Часть полета самолета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или попытке экипажа скрыть свое присутствие.