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Минобороны РФ назвало реальное число иностранных наемников в Украине
Министерство обороны России опубликовало данные о числе зарубежных наемников, которые воюют на стороне Украины. С начала спецоперации к ВСУ присоединились 7 тысяч иностранцев, из которых почти две с половиной тысячи погибли. Еще две тысячи вернулись на родину. Больше всего наемников из Польши, США, Канады и Румынии.
Кроме того, по данным британской Daily Mail, ВСУ несет огромные потери - 20 тысяч убитых и раненых каждый месяц. Людей попросту не хватает, поэтому Киев пытается добиться от Запада тяжелого вооружения. Американцы поставили 9 ракетных систем HIMARS и обещают еще 4. Нидерланды собираются прислать самоходную артиллерию. Вместе с тем Запад передает оружие все неохотнее, так как оно попадает не в ВСУ, а на черный рынок. Есть даже сведения, что французские самоходки CAESAR были просто проданы российским военным. The Washington Times говорит о "черной дыре", в которую буквально проваливается иностранное оружие.
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