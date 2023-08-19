Минобороны РФ сообщило об атаке Киева на военный аэродром в Новгородской области

Киевский режим в субботу около 10:00 мск совершил террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.





"БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами", - отметили в оборонном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет.