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Минобороны РФ: Украина пыталась атаковать дронами объекты в Москве

Минобороны РФ: Украина пыталась атаковать дронами объекты в Москве

Украина пыталась атаковать дронами объекты в Москве, пишет БЕЛТА.

Как отмечается, сегодня утром была пресечена попытка террористической атаки со стороны Киева на объекты в российской столице с помощью БПЛА. Один беспилотник средствами ПВО уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области.

Что касается двух других, их подавили средствами РЭП. Потеряв управление, беспилотники потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

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